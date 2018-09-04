الأمم المتحدة ترى “لحظة حقيقة” لعملية سياسية في سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه يرى “لحظة حقيقة” لعملية سياسية في سوريا.

وأوضح دي ميستورا، في تصريحات للصحفيين، يوم الثلاثاء، أن “المحادثات المقرر أن تجريها قوى رئيسة هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصلاحًا دستوريًا في سوريا ستكون لحظة حقيقة لعملية سياسية ذات مصداقية”.

وأضاف أنه “يجب عدم السماح لأن يصبح الأمر عملية طويلة ملتفة حول العملية، وإنّما مدخل إلى إصلاحات بالحكومة السورية تقود لانتخابات بعد الحرب”.

ومن المقرر أن يجري دي ميستورا محادثات منفصلة الأسبوع المقبل، بعضها يشمل روسيا وتركيا وإيران وبعضها يشمل الولايات المتحدة والسعودية، وذلك لمناقشة تشكيل اللجنة.