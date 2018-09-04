كيري: الأسد عرض على أوباما مقترحًا سريًا للسلام مع إسرائيل في 2010

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، يوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أرسل إلى نظيره الأمريكي السابق باراك أوباما، مقترحًا سريًا بالسلام مع إسرائيل في 2010، حسبما ذكرت صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مذكرات جديدة لكيري، نشرت يوم الثلاثاء، أن المقترح عُرض -أيضًا- على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كيري إن “نتنياهو وجد المقترح مفاجئًا لأنه أظهر أن الأسد مستعد لتقديم مزيد من التنازلات أكثر من التي قُدمت في مفاوضات سابقة”.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “الرسالة تمَّت صياغتها من قبل الأسد قبل سنة من اندلاع الحرب في سوريا”، مضيفة أن “سوريا وإسرائيل انخرطتا في مفاوضات بوساطة أمريكية حتى بداية عام 2011، لكنهما في نهاية المطاف لم يتوصلا لأي اتفاقات أو تفاهمات”.

وفي مذكراته التي جاءت بعنوان “كل يوم هو زيادة”، كتب فيها بشكل مطوّل عن سوريا، ووصف كيري الأخيرة بأنها “جرح مفتوح”، أهملته إدارة أوباما، وقضية “يفكر فيها كل يوم”، وفق الصحيفة ذاتها.

وقال كيري في مذكراته إنه “في 2009، حينما كان رئيس لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، زار دمشق، كجزء من جولة شرق أوسطية، وعقد أول اجتماع طويل له مع الأسد، الذي كان له في السلطة آنذاك نحو عقد من الزمن”.

وأضاف: “واجهته حول محطة للطاقة النووية السورية كانت إسرائيل قصفتها”، في إشارة إلى المفاعل النووي السوري الذي دمَّرته حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في عام 2007.

وأكد كيري أن “حقيقة أن المحطة تلك كانت محطة نووية غير قابلة للجدل، إلا أن الأسد أنكر ذلك، وكذب بشأنها دون تردد”.

وقال كيري، إنه “في اجتماعهما الثاني، تحدث مع الأسد بشأن دعمه لجماعة حزب الله اللبناني”، مضيفًا أن الأسد ردَّ عليه بالقول: “كل شيء يمكن التفاوض عليه”، ملمحًا إلى أن سياسته تلك يمكن أن تتغير نتيجة للمفاوضات مع إسرائيل، وفق “هآرتس”.

وأضاف كيري: “سألني الأسد: ما الذي قد يتطلبه الدخول في مفاوضات سلام جدّيّة، مع ضمان عودة مرتفعات الجولان؟ التي خسرتها سوريا عام 1967”.

وتابع كيري: “أخبرته أنه إذا كان جادًا، فعليه تقديم اقتراح خاص (…) سأل الأسد كيف سيبدو؟.. شاركته أفكاري؛ وبعدها أصدر تعليمات إلى كبير مساعديه بتوجيه رسالة منه إلى الرئيس أوباما”.

وقال كيري: “طلب الأسد في الرسالة من أوباما دعم محادثات سلام متجددة مع إسرائيل، وأعرب فيها عن استعداد سوريا لاتخاذ جملة من الخطوات مقابل استعادة الجولان من إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “عقب اجتماعه مع الأسد، توجّه فورًا إلى إسرائيل وشارك رئيس الوزراء نتنياهو معلومات اجتماعه”.

وقال: “في اليوم التالي غادرت إلى إسرائيل، وجلست مع رئيس الوزراء بيبي نتنياهو وأطلعته على رسالة الأسد.. كان متفاجئًا أن الأسد على استعداد للذهاب إلى هذا الحد، أكثر بكثير مما كان عليه سابقًا”.

وحسب كيري، فإنه بعد أن عرض رسالة الأسد على نتنياهو، أخذها معه إلى واشنطن.

وختم بالقول: “حاولَت إدارة أوباما اختبار مدى جدّية الأسد عبر مطالبة الرئيس السوري باتخاذ إجراءات لبناء الثقة تجاه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك وقف بعض شحنات الأسلحة إلى حزب الله، لكن الأسد خيّب آمال الإدارة لفشله في الوفاء بوعوده”.