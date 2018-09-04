طائرات روسية تشن غارات عنيفة على إدلب

شنّت طائرات حربية روسية، الثلاثاء، غارات عنيفة على محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: “استأنفت الطائرات الروسية قصفها لمحافظة إدلب بعد توقف استمر 22 يومًا”، مشيرًا إلى أن القصف “العنيف المستمر يطال مناطق عدة في جنوب وجنوبي غرب المحافظة”، التي تشكل محور مباحثات دولية تسبق عملية عسكرية وشيكة لقوات النظام.

وتأتي الغارات غداة استهداف الفصائل المقاتلة في إدلب مواقع لقوات النظام في محافظة اللاذقية المحاذية ما أسفر عن مقتل 3 عناصر.

وطال القصف، وفق المرصد، مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقًا” مثل جسر الشغور وأخرى تسيطر عليها فصائل معارضة مثل أريحا.

وترسل قوات النظام السوري، منذ أكثر من شهر، تعزيزات تلو الأخرى إلى محافظة إدلب ومحيطها تمهيدًا لعملية عسكرية وشيكة. وبدأت تلك القوات في العاشر من آب/أغسطس، باستهداف مناطق عدة فيها، قبل أن تتراجع وتيرة القصف بشكل كبير لاحقًا.

ويرجح محللون أن “تقتصر العمليات العسكرية على مناطق محدودة، لكنها ستكون استراتيجية بالنسبة للنظام مثل جسر الشغور لمحاذاتها لمحافظة اللاذقية، التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد”.

وتتهم موسكو الفصائل المقاتلة في إدلب بإرسال طائرات مسيرة لاستهداف قاعدتها الجوية في اللاذقية.

وتأتي الغارات الروسية قبل 4 أيام من قمة رئاسية بين طهران وموسكو وأنقرة من المتوقع أن تحدد مستقبل محافظة إدلب، التي تُعد مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاق خفض التوتر الذي ترعاه الدول الثلاث.

ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكريًا في إدلب دون التوافق بين الدول الثلاث.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما تتواجد الهيئة والفصائل في مناطق محاذية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي واللاذقية الشمالي.

ومن المتوقع أن تشكل معركة إدلب المرتقبة أكبر معارك النزاع السوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها، وعلى ريف حلب الشمالي إذ تنتشر قوات تركية.