اعتقال حماس لمسؤولين استخباريين يعقد ملف المصالحة مجددًا.. وتحركات مصرية لاحتواء الموقف

ازدادت حدّة التوترات بين حركتي فتح وحماس، على خلفية اعتقال الأخيرة مسؤولين في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، فيما قرَّرت “فتح” اللجوء إلى مصر بشأن التصعيد الجديد.

وكشفت مصادر فلسطينية أن “حركة فتح تواصلت مع مسؤولي ملف المصالحة في مصر، لإخبارهم بالواقعة ومدى تأثيرها على الملف”.

وأضافت المصادر في حديث لـ”إرم نيوز” أن “مسؤولين في جهاز المخابرات المصري تواصلوا خلال الساعات الماضية، مع أعضاء المكتب السياسي في حركة حماس، للاطلاع على ملابسات اعتقال الحركة لمسؤولين في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس الاثنين، بأن أجهزة أمن “حماس” اعتقلت العميد هشام أبو هاني، والعقيد أبو شفيق أبو سعدة، في مقر إقامتهما شمالي قطاع غزة، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن “هذا تصعيد مقصود يهدف لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإرجاعنا الى المربع الأول”.. محملًا “حماس” المسؤولية الكاملة عن حياة المسؤولين وسلامتهم.

من جانبه، حمَّل القيادي في حركة فتح، جهاد الحرازين، حركة حماس “مسؤولية عودة المصالحة للوراء مرة أخرى، بعد تقدّمها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة”.

وقال الحرازين إن “حماس دائمًا ما تضع العراقيل في طريق إتمام المصالحة، وهذا الأمر ظهر جليًا في اتفاقات القاهرة عام 2011 واتفاق الشاطئ عام 2014 واتفاق أكتوبر 2017”.

واعتبر أن “الجهود المصرية مهددة بالفشل في ظل ممارسات حماس غير القانونية”.

في المقابل، قال القيادي في حركة حماس أحمد حسن، إن “الحركة تدرس التداعيات الأخيرة والاتهامات التي تكيلها منابر إعلامية تابعة لحركة فتح إلى حماس”.

وأضاف حسن لـ”إرم نيوز” أن “الاتهامات الموجَّهة للحركة بتعمد تعطيل المصالحة، غير صحيحة بالمرة، كون حماس هي من تفاعلت مع ورقة المصالحة التي اقترحتها مصر”، مشددًا على أن “الأجهزة الأمنية التابعة لحماس تعمل وفق القانون”.

وجاءت عملية اعتقال المسؤولين الأمنيين بجهاز المخابرات الفلسطيني، بعد ساعات من إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عن توجه وفد من حركة فتح إلى القاهرة قريبًا لاستكمال ملف المصالحة.

وشهدت مصر الشهر الماضي، لقاءات مكثفة بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.