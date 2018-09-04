البرلمان العراقي الجديد يستأنف جلسته الأولى وسط خلافات حادة وانشقاقات

يستأنف البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة أكبر أعضائه سنًا النائب محمد علي زيني، وسط خلافات عميقة بين محوري المالكي والعبادي حول من يشكل منهما ما بات يعرف باسم “الكتلة الأكبر”.

وأخفق البرلمان، السبت، في تسمية “الكتلة الأكبر” خلال جلسته الأولى، واضطر رئيس السن أن يبقي الجلسة مفتوحة إلى اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيس للمجلس ونائبيه.

وتسلم زيني يوم أمس 6 أسماء للترشح لرئاسة المجلس وهم النواب محمد الحلبوسي ومحمد تميم، وطلال الزوبعي، وأسامة النجيفي، واحمد الجبوري، ورشيد العزاوي.

وبموجب الدستور العراقي، فإن حسم مناصب هيئة الرئاسة يجب أن يكون في الجلسة الأولى، وفي حال فشل البرلمان في ذلك، تبقى جلسة البرلمان مفتوحة خشية الدخول في مخالفة دستورية.

وسادت حالة من الفوضى داخل القاعة الدستورية في مجلس النواب حين أعلنت تحالفات “النصر” و”سائرون” و”الحكمة” و”الوطنية”، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم 180 نائبًا، تحت اسم “الإصلاح والبناء”، فيما أعلن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تحت عنوان”البناء” بمشاركة أكثر من 150 نائبًا.

وتنتظر الأوساط السياسية حسم المحكمة الاتحادية لمسألة “الكتلة الأكبر”، وما إذا كان يمكن تشكيلها بتوقيع رؤساء الكتل فقط، أم بتوقيع نواب الكتل، وهو ما فعله تحالف”البناء” بزعامة المالكي.

وبعد انقسام الشيعية إلى محورين الأول بزعامة الصدر والعبادي والثاني برئاسة المالكي، ضربت الانشقاقات أكبر التحالفات السنية، “تحالف المحور” الذي توزع بين الفريقين، بعد أيام على تشكيله، فيما بقيت الأحزاب الكردية لم تحسم موقفها لغاية الآن بالانضمام إلى أحد المحورين.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار إن القوى السياسية الكردية بانتظار من يوافق على شروطها للانضمام معها.

وأضافت النجار في تصريح صحفي، أن الحديث عن حسم الحزبين الكرديين وضعهما بشأن الكتلة الأكبر لم يتم حتى الآن، مبينةً أن الوفد الكردي في بغداد لا زال يبحث بشكل جدي مع الأحزاب الفائزة تشكيل الكتلة الأكبر.

وأشارت إلى أن النواب الأكراد أدّوا اليمين الدستورية, ونحن بانتظار من يوافق على شروطنا ونقاطنا الخاصة بالإقليم للانضمام معه.