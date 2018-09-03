مصدر أمني: مقتل متظاهر في البصرة بعد تعرضه للتعذيب

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، بأن متظاهرًا بصريًا لقي مصرعه تحت التعذيب على يد القوات الحكومية.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن ” متظاهرًا بصريًا اعتقل مساء الإثنين من قبل القوات الحكومية في المحافظة وخضع للتعذيب بالسلك الكهربائي “، لافتًا إلى أن “المتظاهر لم يستطع تحمل أسلوب التعذيب فلقي مصرعه تحت أيدي ضباط الشرطة”.

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، بفتح تحقيق فوري بمقتل متظاهر في البصرة على يد القوات الأمنية.

وطالب مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة مهدي التميمي القضاء العراقي بـ”فتح تحقيق فوري وعاجل بحادثة مقتل متظاهر في البصرة الذي تعرض إلى الصعقات الكهربائية من قبل القوات الأمنية”.

وشدد على “ضرورة إحالة المتسببين بمقتل المتظاهر إلى القضاء”.

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة بدأت باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب.