فتح تتهم حماس باعتقال مسؤولين بالمخابرات الفلسطينية في غزة

اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس باعتقال مسؤولين اثنين في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية من مقر إقامتهما شمال قطاع غزة، دون إبداء أسباب لاعتقالهما.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن أجهزة أمن حماس اعتقلت العميد هشام أبو هاني، والعقيد أبو شفيق أبو سعدة ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وحمّلت حركة فتح، حركة حماس وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين لديها، محذرة من تداعيات هذه السلوكيات على المصالحة.

وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن :”هذا تصعيد مقصود يهدف لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإرجاعنا الى المربع الأول، وإن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة تعتقل بين الفينة والأخرى، قيادات وكوادر من حركة فتح في قطاع غزة لأسباب مختلفة، وتتهمهم بالـ”التخابر مع رام الله”، وهي تهمة بدأت حماس توجيهها لعدد من المعتقلين منذ اندلاع أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 وسيطرتها على قطاع غزة.