“المحور الإيراني” في انتخابات العراق يواجه تهمًا بالتزوير (صور)

أعلن عدد من النواب العراقيين، اليوم الإثنين، عزمهم رفع شكاوى على قائمة تحالف “القانون” و”الفتح” الذي يمثل المحور الإيراني بالبرلمان، بسبب قيامهم بتزوير تواقيع لنحو 37 نائبًا ادعى التحالف أنهم ضمن قائمته.

وقال النائب حسن المسعودي، عن تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، في بيان صحافي، تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، إنه “يعلن عن نيته مقاضاة محور الفتح -القانون بسبب تزوير توقيعه”.

وأضاف أن “هذا التحالف قام بتزوير تواقيع منسوبة لعدد من النواب من أجل الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر تحت اسم تحالف البناء”.

وأضاف: “لقد تضمنت هذه التواقيع اسمي والعديد من الزملاء النواب”، مشددًا على أنه لا يزال ضمن “قائمة الحكمة النيابية”، معربًا عن أسفه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد و”الأسلوب الرخيص وغير المهني وبطريقة تخدش الحياء” على حد تعبيره.

وقالت مصادر برلمانية لـ “إرم نيوز”، إن “تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والقانون بزعامة نوري المالكي، قام بتزوير 37 توقيعًا لنواب من مختلف الكتل السياسية عبر التوقيع بدلًا عنهم”.

وأمر رئيس البرلمان، محمد علي الزيني، بإعادة التدقيق في تواقيع أسماء النواب مع كتلهم والمحافظات التي يمثلونها بالإضافة إلى إدراج اسم كتلهم البرلمانية، فيما طالب نواب بإحالة القوائم المقدمة للتواقيع المزورة إلى تحقيق قضائي موسع.

واعتبر النواب أن “ما بني على التزوير والخداع يجب أن لا يكتسب الشرعية وعلى البرلمان أن يضع حدودًا لجميع الأساليب الملتوية في جمع التواقيع وتقديمها”.