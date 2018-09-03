الكتلة الكبرى بالعراق.. إيران تضغط لإنقاذ حلفائها

أعلن حلفاء إيران المقربون في العراق، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، لتقديم مرشحها إلى رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد ساعات على إعلان كتلة مماثلة من تحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وقيادات سنية.

وينضوي حلفاء إيران ضمن تحالف هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقالوا إن “تحالفهم الخاص سيكون الكتلة الكبرى في البرلمان، بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر”.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء الأحد: “إننا نعلن تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى التي تحمل عنوان تحالف البناء بعد مفاوضات طويلة”، معتبرًا أن “هذا التحالف هو من سيشكل الحكومة”.

من جهته، قال هادي العامري إن “تحالف البناء يضم 149 نائبًا”، مؤكدًا “سعيه إلى أن تضم الكتلة، الأكراد والسنة المتبقين”.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان تحالف مقتدى الصدر – العبادي، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، من 187 نائبًا من 20 قائمة انتخابية؛ ما يجعلها أكثر الكتل عددًا بالبرلمان المنتخب حديثًا.

وأجرت كتل كردية مباحثات مع أحزاب عراقية في العاصمة بغداد، لحسم انضمامها إلى أحد المحورين، لكنّ الأكراد ما زالوا “بيضة القبان” التي سترجح كفة التحالفات، ولدى الحزبين الكرديين الرئيسين سويًا 43 مقعدًا وسيمنحان أي تحالف ينضمان إليه ثقلًا عدديًا كبيرًا.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الأكراد يواجهون ضغوطًا إيرانية خلال الساعات الماضية للانضمام إلى تحالف المالكي – الفتح، مقابل تنفيذ مطالبهم بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها، ومستحقات قوات البيشمركة والتوازن في إدارة الدولة.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن “قيادات الأكراد تلقَّت إشارات من إيران بضرورة انضمامها إلى تحالف المالكي – العامري، خاصة بعد موافقة هذا التحالف على شروطهم ووعده بتنفيذها، وهو ما رفضه العبادي الذي قال، إن كركوك لا تخضع للمساومات السياسية”.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدًا ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى اليوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.