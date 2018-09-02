عشية الجلسة الأولى للبرلمان.. الانشقاقات تضرب أكبر تحالف سني في العراق

انشق زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي عن ائتلاف “المحور الوطني” الذي يضم أغلب قادة المكون السني، وذلك ضمن مفاوضات الساعات الأخيرة قبل عقد جسلة البرلمان المقررة يوم غد الإثنين.

وأظهرت وثائق مصورة توقيع زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي (16 مقعدًا) ضمن تحالف “النصر والبناء” الذي سيكون الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وهو يضم مختلف القيادات السياسية وعلى رأسها تحالف الصدر والحكيم والعبادي وإياد علاوي وغيرهم، حيث حقق هذا التحالف 177 نائبًا.

كما أظهرت وثائق الكتلة الأكبر انضمام تحالف “الأنبار هويتنا” بزعامة جمال الكربولي، (6 مقاعد) إلى تحالف “الإصلاح والبناء”.

وكانت قيادات سنية أعلنت تأسيس تحالف “المحور الوطني” بمشاركة جمال الكربولي وأسامة النجيفي وخميس خنجر وأحمد عبدالله الجبوري وسليم الجبوري وفلاح حسن زيدان.

وأعلن كلٌ من تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية، مساء الأحد الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي تمهيدًا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب بيان صدر عن المجتمعين فإن الكتلة الأكبر تشكلت من تحالفات سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية، الجبهة التركمانية، بيارق الخير، المكون الصابئي، المكون المسيحي، المكون الايزيدي، عابرون، تحالف القرار العراقي.

بدوره ذكر مصدر مطلع على كواليس المفاوضات أن تحالف الكتلة الأكبر منح زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي منصب رئاسة مجلس النواب مقابل الانضمام إليه.

وأضاف المصدر لـ”إرم نيوز” أن بعض كتل تحالف “المحور” بدأت اتصالات جادة للانضمام إلى صفوف تحالف العامري – المالكي – حيث يعقد الزعيمان اجتماعًا في فندق الرشيد.

ورغم مساعي بعض الكتل الانضمام إلى تحالف العامري – المالكي، إلا أن وسائل إعلام عراقية نقلت عن سياسيين عدم التوصل لاتفاق بشأن الكتلة الأكبر، حيث تجمدت المفاوضات مع الكتل الكردية التي يزور وفد منها العاصمة بغداد للقاء المسؤولين بشأن الأوضاع السياسية.