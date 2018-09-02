الرئاسة الفلسطينية تعلّق على “المقترح الأمريكي” بشأن كونفدرالية مع الأردن

نفت الرئاسة الفلسطينية ضمنيًا وجود طرح أمريكي جديد لإقامة كونفدرالية بين فلسطين والأردن، ضمن خطة لحل القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك الطرح موجود على طاولة القيادة الفلسطينية منذ سنوات.

وقال نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة، إن “فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وإن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حلَّ الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن”.

وأضاف أبو ردينة خلال تصريح مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن “قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان”.

وكانت الناشطة في حركة “السلام الآن” الإسرائيلية هاغيت عوفران، قالت في وقت سابق الأحد، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ مجموعة من الناشطين الإسرائيليين بفحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، تتضمن وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تشمل إقامة كونفدرالية مع الأردن.

وأضافت عوفران لوكالة “فرانس برس” أن عباس أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتمًا بتلك الرؤية فقط إذا كانت إسرائيل أيضًا جزءًا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.