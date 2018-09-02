“اللواء السابع” في ليبيا يرفض قرار حله من السراج

أعلن الناطق باسم اللواء السابع “مشاة ترهونة” في ليبيا سعد الهمالي، اليوم الأحد، رفض قرار حل اللواء مشددًا على أن “اللواء له قيادة وغرفة، وهو جسم يتبع حكومة الوفاق الوطني بقرار قانوني”.

وأوضح أن قرار حل اللواء “قرار باطل، لأنه من المعروف قانونًا أن القرارات التي تصدر بالقوة الجبرية أو تحت التهديد قرارات باطلة”.

واتهم الهمالي، في تصريحات تلفزيونية مليشيات طرابلس بالمسؤولية عن خرق الهدنة، مضيفًا أن طرابلس بها عشرات الميليشيات التي لا تخضع لسلطة شخص واحد، وإنما كل ميليشيا لها فكرتها وهدفها من هذه الحرب.

وأشار إلى ان “اللواء كان مؤيدًا ومرحبًا بفكرة الهدنة وإبرام اتفاق يفضي إلى حقن دماء المدنيين”، واستدرك قائلًا: “ربما التزمت ميليشيا أو أكثر بالهدنة، بينما قامت باقي المليشيات بخرق الهدنة وإطلاق الصواريخ، ومحاولة إلصاق التهمة باللواء السابع”.

وأكد الهمالي أن هدف اللواء السابع هو إنقاذ العاصمة من سيطرة الميليشيات التي عاثت فيها فسادًا اقتصاديا و اجتماعياً و دينيا، بحسب قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد يوم الجمعة أن “اللواء السابع لم يعد تابعًا لحكومة الوفاق”، مشيرًا إلى أنه تم حل هذا التشكيل العسكري منذ نيسان /أبريل الماضي، معربًا عن رفضه لتحركات “أي قوة تملك ترسانة مسلحة بحجج الإصلاح والتطهير”

وجرى التوصل ليل يوم الجمعة أيضًا إلى هدنة ثانية بين اللواء السابع ومليشيات حكومة الوفاق، عقب استمرار الاشتباكات التي بدأت يوم 26 من الشهر الجاري، لكنها لم تصمد هي الاخرى، وخرقت اليوم.