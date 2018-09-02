الأردن يعلّق على تصريحات عباس بشأن الكونفدرالية مع إسرائيل

رفض الأردن، اليوم الأحد، مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين كانت ناشطة إسرائيلية قد كشفت عنه خلال لقائها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلن عباس، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه هذه الكونفدرالية، فاشترط عباس أن تكون إسرائيل جزءًا منها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن “ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن”، بحسب ما صرحت به لوسائل إعلام محلية.

وشددت غنيمات، التي تشغل حقيبة الإعلام في الحكومة الأردنية، على أن “موقف الأردن من حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ثابت وواضح”.

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين؛ ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ أبريل/ نيسان 2014.

ويتردد أن إدارة ترامب تعمل على خطة للسلام تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لا سيما بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة واللاجئين.

ويقول فلسطينيون إن واشنطن تمهد لإعلان هذه الخطة عبر خطوات أقدمت على بعضها بالفعل.

ومن هذه الخطوات، وفق الفلسطينيين: نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ آيار الماضي، و قرار واشنطن، أمس الأول الجمعة، وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).