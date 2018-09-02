العبادي: لن نجازف بمصلحة العراقيين لأجل إيران

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إن حكومته “لن تجازف بمصالح شعبها من أجل إرضاء إيران أو أي دولة أخرى”، وذلك في أحدث تصريح يعكس التوتر في العلاقة بين بغداد وطهران على خلفية رئاسة الحكومة، التي يطمح العبادي إلى الاحتفاظ بها، مقابل تكتل موالٍ لطهران.

وأكد العبادي أنه “غير متمسك برئاسة الحكومة، أو إراقة الدماء من أجل ذلك”، وجاء ذلك قبل يوم واحد من أول جلسة للبرلمان الجديد، التي سيجري خلالها انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، إذ سيحضر العبادي بصفته رئيسًا للوزراء.

وأضاف العبادي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن “الأمانة التي نحملها تستدعي منا عدم المجازفة بمصير شعبنا لصالح إرضاء إيران أو أي دولة جارة أخرى”.

وأشار إلى أن العراق “يجري محادثات مع الدول التي تسببت بالأزمة المائية، وليس من حق دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب”.

وقطعت إيران مياه النهر عن الشط وتسببت بأزمة مائية تعيشها مدينة البصرة الجنوبية.

واتهم العبادي أطرافًا سياسية لم يسمِّها، بالتوقيع على وثيقة للتنازل عن محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان، بما فيها كركوك الغنية بالنفط، في إشارة إلى تحالف “الفتح – القانون” الموالي لإيران.

وكان العبادي قد أكد نهاية الشهر الماضي عدم وجود أي مساومات مع الأكراد على كركوك، مقابل انضمامهم إلى تحالفه الرباعي لتشكيل الكتلة الأكبر.

وأضاف: “لم نجبر أي حزب على الخروج من مدينة كركوك، بل إن بعض الأطراف هي التي أعلنت خروجها من المدينة”.

وتسعى الكتل المتنافسة إلى كسب ود الكتل الكردية؛ للحصول على الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة.