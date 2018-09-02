الجيش السوري يتحرك لمهاجمة إدلب (فيديو)

تترقب محافظة إدلب السورية، هجومًا وشيكًا من قوات النظام، الذي بدأ تحريك آلياته العسكرية الثقيلة؛ استعدادًا لشن المواجهة المرتقبة.

وبعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، لم يبق إلا محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، كآخر جيب كبير يسيطر عليه مقاتلو المعارضة المناهضون للرئيس السوري بشار الأسد، الحليف المقرب من روسيا.

وقال مصدر لرويترز، إن الأسد يستعد لبدء هجوم على عدة مراحل؛ لاستعادة السيطرة على المحافظة.

ويظهر الفيديو معدات الجيش السوري العسكرية، وهي في طريقها إلى مواقع قتالية قرب قرية أبو دالي، جنوب شرق معرة النعمان بريف إدلب، بحسب الإعلام الروسي.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الخميس، إن قوات الحكومة ستمضي حتى النهاية في إدلب، وإن الهدف الرئيسي لدمشق هو متشددو جبهة النصرة. وأضاف أن القوات السورية ستحاول تجنب سقوط قتلى من المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتبر شن هجوم عسكري على إدلب تصعيدًا للصراع.