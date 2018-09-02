متظاهرو البصرة يغلقون منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.. والشرطة تعتقل العشرات

أغلق متظاهرون عراقيون في محافظة البصرة، اليوم الأحد، الطريق المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، بعد تجمع المئات من سكان قضاء شط العرب بالقرب من المنفذ.

وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات، وتم قطع جميع الطرق الرئيسة.

وكانت عشائر البصرة قد هددت، أمس السبت، بحسب مقطع فيديو، أنها ستقوم بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران؛ نظرًا لعدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين.

وردًا على ذلك، استخدمت الشرطة القوة لتفريق المحتجين، الذين احتشدوا عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة، صباح اليوم؛ للمطالبة بتوفير فرص العمل للعاطلين.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن قوات الشرطة قامت باعتقال العشرات من المتظاهرين قرب الحقل النفطي.

وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني: “نحن نقف إلى جانب المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، والتي تتلخص بتوفير الماء الصالح للشرب، بعد الاستغناء عن توفير الكهرباء، وتأمين فرص العمل للعاطلين”.

وأضاف، أن الحكومة العراقية تتعمد عدم الاستجابة لمطالب أهالي البصرة. موضحًا بأن الحكومة المحلية بادرت في أكثر من مناسبة لمخاطبة الحكومة العراقية، بضرورة النظر بمطالب السكان.