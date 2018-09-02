الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يؤكدان مواصلة دعم الأونروا

دعا الاتحاد الأوروبي، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الذي وصفه “بالمؤسف”، والذي يتمثل في وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، مؤكداً على أهمية تواصل الدعم الذي يصل لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن “القرار المؤسف للولايات المتحدة بألا تكون بعد اليوم جزءاً من هذا الجهد الدولي والمتعدد الطرف يخلف فجوة كبيرة”.

وأضاف البيان، “إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين الآخرين للعمل نحو هذا الهدف المشترك، والعمل على كيفية ضمان مساعدات مستديمة ومتواصلة وفعالة للفلسطينيين بما في ذلك عبر “الأونروا” خلال المرحلة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر”.

من جانبها أكدت الحكومة البريطانية، السبت، التزامها بدعم وكالة “الأونروا”، واللاجئين الفلسطينيين في عموم الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، نشره الموقع الإلكتروني للحكومة.

وقال “بيرت”: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت”.