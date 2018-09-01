انفجارات ضخمة تهز مطار المزة العسكري قرب دمشق (فيديو وصور)

قالت قناة الميادين الموالية للنظام السوري فجر اليوم، إن شهود عيان أكدوا سماع دوي انفجارات ضخمة بمحيط مطار المزة العسكري قرب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء على لسان أحد القاطنين في دمشق، أنه سمع دوي انفجارات متكررة بمحيط المطار المذكور.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لغارات جوية شنتها طائرات مجهولة قرب دمشق.

لكن مسؤولا في تحالف يدعم دمشق قال إن الانفجارات في المطار العسكري سببها إطلاق صواريخ على المطار.

بينما نفى مصدر عسكري تعرض مطار المزة لأي هجوم إسرائيلي وقال إن أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال شهود عيان إنهم رأوا النيران تشتعل بالمطار مع سماعهم أصوات انفجارات متقطعة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصور تظهر اشتعال النيران بمحيط المطار.

وسبق أن اتهمت سوريا إسرائيل باستهداف المطار الأمر الذي لم تؤكده إسرائيل رغم أنها أقرت في السابق بتنفيذ ضربات جوية في سوريا.

مطار المزة العسكري يستنجد ويسأل اين صواريخ حسن نصرالله والنظام الايراني، اين الممانعة والمقاومة لتصد الصواريخ التي تستهدفني فلا يجد من يجيبه، فحسن نصرالله دجال منافق وكذلك بشار الاسد. صحتين وغازة مباركة بإذن الله. #جيري_ماهر pic.twitter.com/HZiNy2kMM9 — Jerry Maher (@jerrymahers) September 1, 2018