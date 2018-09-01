للمرة الأولى.. بالون حارق يصل مستوطنة قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي

قال الإعلام العبري، أن بالوناً حارقاً أطلق من غزة، مساء السبت وصل إلى موشاف بريكت على بعد حوالي 5 كيلومترات من مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب ، وذلك لأول مرة منذ نشأة ظاهرة البالونات الحارقة.

وأشار موقع 0404 أن البالون سقط في فناء أحد المنازل وتم استدعاء الشرطة الإسرائيلية للتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال.

يأتي ذلك في ظل حالة الغضب في الأوساط الإسرائيلية بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة .

وكانت النيران قد اشتعلت في مستوطنة كيبوتس بئيري بفعل بالون حارق إضافة إلى الحريق الذي اندلع قرب ناحال عوز وقد سيطر الاحتلال الإسرائيلي على الحرائق.