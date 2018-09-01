من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.. اجتماع بين الرئيس عباس ووفد من المخابرات المصرية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، في مقر الرئاسة برام الله، مع وفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي.

واتفق الطرفان على تنسيق التحرك باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أكد الوكيل حنفي، على “استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس عباس”.

وشدد حنفي، على “حرص رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، وإشراف مصر على عملية التنفيذ”.

ومن جهته، أكد الرئيس عباس للوفد المصري، “ثقة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة”.

وشدد على “تمسك الفلسطينيين بالرعاية المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في إطار سلطة واحدة وقانون واحد، وصولًا إلى الشراكة الوطنية الكاملة عبر انتخابات عامة”.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وتنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل طي صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق وكالة “وفا”.