“الشبكة السورية” توثق مقتل 391 مدنيًا بسوريا في أغسطس‎ الماضي

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 391 مدنيًا في سوريا خلال أغسطس/آب المنصرم، معظمهم لقوا حتفهم على يد قوات النظام السوري.

وأوضحت الشبكة في تقرير عن شهر أغسطس نشرته، اليوم السبت، أن “من بين الضحايا 66 طفلًا و37 سيدة”.

وبيّن التقرير أن “239 مدنيًا بينهم 13 طفلًا و8 سيدات، قُتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قُتل على يد القوات الروسية 36 مدنيًا بينهم 20 طفلًا و7 نساء”.

وأشار إلى مقتل 12 على يد تنظيم داعش المتشدد، فيما قُتل 88 على يد جهات أخرى (لم يحددها).

وسجّل التقرير مقتل 6036 مدنيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في سوريا.

ودعت الشبكة الأطراف الفاعلة إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.