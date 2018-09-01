مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة أعزاز السورية (فيديو)

قال شاهد والمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن شخصًا على الأقل قتل جراء انفجار هز منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها جماعات معارضة تدعمها تركيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المرصد، الذي يراقب الحرب السورية، أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة بمنطقة أعزاز، في حين قال الشاهد إن الانفجار استهدف اعتصامًا للمطالبة بانتخابات محلية جديدة.

وذكر المرصد أن شخصًا قتل وأصيب آخرون، في حين قال الشاهد إن اثنين قتلا وأصيب 25 آخرون.

وأظهر مقطع فيديو نشر على حساب قناة أورينت السورية على تويتر مشاهد أولية للانفجار.