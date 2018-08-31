وكالة الأونروا “مندهشة” لقرار أمريكا وقف التمويل

قال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، إن الوكالة ترفض إصرار أمريكا على أن برامجها “معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في سلسلة تغريدات على تويتر “نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها ‘معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه‘”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة “الأونروا”، بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، في بيان، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها “لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها”، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، طالبت سابقًا بمعالجة “مشاكل في طريقة عمل الوكالة”، دون حدوث أي تغيرات.