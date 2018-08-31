قيادي سني يكشف لـ”إرم نيوز” عن فحوى مباحثات مبعوث ترامب مع الساسة العراقيين

كشف القيادي السني البارز أثيل النجيفي، اليوم الجمعة، عن الرسالة التي أوصلها “بريت ماكغورك”، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الساسة العراقيين، خلال لقائه بهم المتواصل منذ أيام.

وقال النجيفي لـ”إرم نيوز”: إن “مبعوث ترامب أوصل رسائل أمريكية واضحة إلى الجهات السياسية، مفادها “أن العراق أمام خيارين، إما أن يتقاطع مع أمريكا أو يتقاطع مع إيران، وعلى السياسيين العراقيين معرفة الطريق الذي سيختارونه، وعلى العراق أن يتحمل نتائج المقاطعة الأمريكية”.

وبيّن القيادي السني أنه “من مصلحة العراق أن يهدئ بين الطرفين، فيجب على العراق أن يذهب للتهدئة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، وليس من مصلحته المقاطعة مع أي طرف”.

وفي هذه الأثناء، شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة، اليوم الجمعة، تظاهرة لعشرات المواطنين طالبوا فيها بعدم التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة، واحتجاجًا على “تدخل” مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك بمفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، حسب شعارات المتظاهرين.

والتقى ماكغورك بعدد من الشخصيات السياسية الشيعية والكردية والسنية، وبحث معهم مساعي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والحكومة الجديدة.