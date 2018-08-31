محتجون عراقيون يشتبكون مع قوات الأمن في البصرة

اشتبك مئات المحتجين العراقيين، اليوم الجمعة، مع شرطة مكافحة الشغب، التي قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع؛ للتصدي للاحتجاج، الذي حاول فيه العراقيون اقتحام مقر محافظة البصرة النفطية في جنوب البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد.

وأضرم بعض المحتجين النار أيضًا في إطارات مركبات خارج المبنى، ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

وكانت الاحتجاجات مرتبطة بشكل خاص بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة، والتي يقول السكان إنه يجعلها غير صالحة للشرب.

وتعاني البنية التحتية في المدينة؛ بسبب سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار، فيما أثار استياءً واسعًا، حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية التي تمد بها المحافظة خزائن الحكومة الاتحادية.

واجتاحت الاحتجاجات مدنًا في جنوب البلاد معقل الشيعة، الذي طالما تعرض للإهمال؛ بسبب شيوع انقطاع الكهرباء خلال الصيف؛ وبسبب البطالة وضعف الخدمات الحكومية، فضلًا عن الفساد المستشري.

وأوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل، الشهر الماضي، وقال في وقت سابق هذا الأسبوع إن حكومته بدأت معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق.

يأتي تصاعد الغضب الشعبي في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو/ أيار الماضي، في حين عبّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن تأييده للاحتجاجات.