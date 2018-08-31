مصدر كردي: حراك إيراني لتنصيب “برهم صالح” رئيسًا لجمهورية العراق

كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الجمعة، عن وجود حراك إيراني بهدف تنصيب القيادي الكردي البارز برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق.

وقال المصدر، لـ “إرم نيوز”، إنه “يوجد الآن حراك إيراني مكثف يهدف إلى إعادة القيادي الكردي، برهم صالح إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انشق عنه وشكل حزبًا سياسيًا جديدًا”، مبينًا أن ذلك “يأتي بهدف طرحه كمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي هي من حصة القومية الكردية”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الحراك الإيراني هذا، ليس حبًا ببرهم صالح، بل من أجل المصالح الإيرانية، فهي تحاول السيطرة على رئاسة الجمهورية، خوفًا من عدم حصول محورها (الفتح – دولة القانون)، على رئاسة الوزراء”.

يشار إلى أن برهم صالح انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، رسميًا في الـ17 من أيلول/سبتمبر 2017، وغادر السليمانية إلى أربيل، وشكل كيانه السياسي، باسم “التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة”.