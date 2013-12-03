اليمن تفرج عن أردنيين من تنظيم القاعدة

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السفارة الأردنية في صنعاء، تبلغ ذوي الطالبين الأردنيين عبدالله البزايعة وحازم الحراسيس، بقرار اتخذته السلطات اليمينة الثلاثاء ويقضي بالإفراج عنهما.