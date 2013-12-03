اليمن تفرج عن أردنيين من تنظيم القاعدة

قررت السلطات اليمنية الإفراج عن طالبين أردنيين سبق توقيفهما على خلفية انتمائهما لتنظيم القاعدة داخل الأراضي اليمنية.
وأبلغت السفارة الأردنية في صنعاء، ذوي الطالبين الأردنيين عبدالله البزايعة وحازم الحراسيس، بقرار اتخذته السلطات اليمينة الثلاثاء ويقضي بالإفراج عنهما.
وقال محمد، شقيق الحراسيس "إنهم تلقوا أيضاً تأكيداً من محامي الطالبين بقرار الإفراج"، مشيراً إلى أنهم سيصلون إلى الأردن خلال أيام، بعد أن اكتفت محكمة الإستئناف بالمدة التي قضياها في المعتقل.
واعتقل الطالبان الحراسيس والبزايعة من قبل السلطات اليمنية في الخامس عشر من أيار/مايو العام الماضي، بتهمة ارتباطهم بخلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة أثناء دراستهم هناك.