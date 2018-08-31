الأحزاب الكردية تسعى إلى تشكيل كتلة موحدة داخل البرلمان العراقي

ينوي تحالف أحزاب المعارضة الكردية في العراق، تشكيل كتلة كردية موحدة داخل البرلمان تضم أحزاب المعارضة والحزبَينِ الحاكمَينِ في إقليم شمالي البلاد.

والإثنين الماضي، شكلت الكتل الكردية المعارضة وهي تحالف الديمقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، تحالفًا جديدًا يضم 11 مقعدًا في البرلمان من أصل 329 مقعدًا، في حين يمتلك الحزبانِ الكرديانِ الحاكمانِ في الإقليم 44 مقعدًا في البرلمان، 25 منها للديمقراطي الكردستاني، و19 للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال جمال كوجر القيادي في التحالف وعضو كتلة الاتحاد الإسلامي، إن “قرار المفاوضات بتشكيل الحكومة، قضى بأن يدخل الكرد في مفاوضات بكتليتن، الأولى تضم الحزبَينِ الرئيسَينِ، والأخرى تضم الأحزاب الأربعة المعارضة”.

وأضاف أنه “بعد مفاوضات تشكيل الحكومة، سنتجه إلى تشكيل الكتلة الكردية الكبيرة الموحدة داخل البرلمان، كي لا يتشتت الصوت الكردي”.

وأوضح كوجر: “في حال لم يتحالف الكرد في كتلة واحدة، ستكون هناك مشتركات تخص المواقف في إقليم الشمال والهيكل الإداري، وعلى جميع الأطراف الكردية خدمة مواطني الإقليم والهيكل الإداري”.

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، قطعية، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/آب الجاري.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوًا من أصل 329 على الأقل.

وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يومًا من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.