السفير الأمريكي في بغداد يهدد ساسة عراقيين بفتح ملفات دعمهم لـ”الإرهاب والفساد”

كشف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، اليوم الخميس، عن وجود تهديدات لبعض الشخصيات السياسية العراقية من قبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لـ”إرم نيوز”: إن “السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان التقى بعدد من الشخصيات السياسية العراقية، وهددها بفتح ملفات ضدها تتعلق بدعمها للأعمال المسلحة في العراق، وكذلك عمليات الفساد، في حال انضمت إلى محور الفتح – دولة القانون “.

وأضاف الصيهود أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على ضم أغلب القوى السياسية إلى المحور المنافس لمحور الفتح – دولة القانون؛ فهي تعمل على تعيين حكومة تنفذ لها جميع أجنداتها في العراق والمنطقة بصورة عامة”.

وكان العشرات من العراقيين قد تظاهروا، يوم الأربعاء، أمام مدخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد؛ احتجاجًا على “تدخل مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك بمفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، حسب ما رفعوا من شعارات”.

والتقى ماكغورك بعدد من الشخصيات السياسية الشيعية والكردية والسنية، وبحث معهم مساعي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والحكومة الجديدة.