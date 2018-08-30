تحرك إيراني لضم الأحزاب الكردية لتحالف المالكي في العراق

كشفت القيادية الكردية سروة عبدالواحد، اليوم الخميس، عن وجود حراك إيراني مكثف؛ بهدف توحيد الأحزاب السياسية في محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان العراق، خصوصًا الاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وقالت عبدالواحد لـ “إرم نيوز”، إن “هناك حراكًا مكثفًا داخل إيران؛ بهدف توحيد الأحزاب الكردية في السليمانية”، حيث شهد اليومان الماضيان تصالحًا بين حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” وحركة “التغيير”.

وأوضح أن الهدف وراء جمع تلك القوى؛ دفعها إلى التحالف مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (دولة القانون)”.

وأضافت القيادية الكردية، أن “الجانب الأمريكي يعمل أيضًا على دفع “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، على التحالف مع التحالف الذي يضم كلًا من (حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وإياد علاوي)”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات، التي جرت في (12 أيار 2018)؛ لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها، منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، التي جرت في الـ 12 من أيار/مايو الماضي، إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى، التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.