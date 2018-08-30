قيادي في “سائرون” يكشف حقيقة الدعم الأمريكي للتحالف بشأن تشكيل الكتلة الكبرى

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، حقيقة الدعم الأمريكي له من خلال الضغط على جهات سياسية لغرض التحالف معه وتشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلَّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في التحالف رائد فهمي لـ”إرم نيوز”، إن “الأنباء التي تحدثت عن وجود دعم أمريكي لتحالف سائرون غير صحيحة، كما أن مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يزور العاصمة العراقية بغداد حاليًا، التقى بجميع القوى السياسية، إلا تحالف سائرون لم ولن يلتقي به، فنحن ضد اي تدخل خارجي بالقرار العراقي”.

وأضاف فهمي، وهو سكرتير الحزب الشيوعي العراقي أنه “إذا وجد ضغط أمريكي على بعض الجهات السياسية لغرض الانضمام إلى نواة الكتلة الكبرى (سائرون – النصر – الحكمة – والوطنية)، فهذا الشأن أمريكي لا يهمنا ولسنا معنيين به إطلاقاً”، مبينًا انه “لا أحد يستطيع نكران وجود التدخلات الخارجية في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من الجانب الأمريكي أو الإيراني”.

وكان العشرات من العراقيين تظاهروا، أمس الأربعاء، أمام مدخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، احتجاجًا على “تدخل” مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك بمفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى، حسب ما رفعوا من شعارات.

والتقى ماكغورك بعدد من الشخصيات السياسية الشيعية والكردية والسنية وبحث معهم مساعي تشكيل الكتلة النيابية الكبرى، والحكومة الجديدة.