غسان سلامة يلتقي قيادات عسكرية تتبع حكومة “الوفاق” في طرابلس

عقد ممثل البعثة الأممية الخاص في ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اللواء عبدالرحمن الطويل، أكد فيه المبعوث على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم.

ونشرت البعثة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للاجتماع الذي حضره الألوية عبد الباسط مروان وأسامة الجويلي ومحمد الحداد، إضافة إلى العميد جمال الباشا.

وقالت البعثة: إن “الاجتماع تركز حول بحث التطورات الأمنية في طرابلس، كما استوضح المبعوث الأممي من اللواء الطويل عن الوضع الميداني وآخر مستجدات الأوضاع، وما يتعلق بمباحثات وقف إطلاق النار”.

يأتي هذا الاجتماع وسط تضارب الأنباء حول التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، التي تتبادل فيها الأطراف المتصارعة الاتهامات بخرقها، والعودة للتراشق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين طوال الأيام الأربعة الماضية.

1/2 اجتمع الممثل الخاص #غسان_سلامة مع رئيس الأركان اللواء عبدالرحمن الطويل واللواء عبد الباسط مروان واللواء أسامة الجويلي واللواء محمد الحداد والعميد جمال الباشا لبحث التطورات الامنية في #طرابلس … pic.twitter.com/d53qC7b8H4 — UNSMIL (@UNSMILibya) August 29, 2018