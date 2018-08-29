غسان سلامة يلتقي قيادات عسكرية تتبع حكومة “الوفاق” في طرابلس

غسان سلامة يلتقي قيادات عسكرية تتبع حكومة “الوفاق” في طرابلس

تركز الاجتماع حول آخر التطورات الأمنية في طرابلس، كما ناقش الوضع الميداني في المدينة.

المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

عقد ممثل البعثة الأممية الخاص في ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اللواء عبدالرحمن الطويل، أكد فيه المبعوث على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم.

ونشرت البعثة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للاجتماع الذي حضره الألوية عبد الباسط مروان وأسامة الجويلي ومحمد الحداد، إضافة إلى العميد جمال الباشا.

وقالت البعثة: إن “الاجتماع تركز حول بحث التطورات الأمنية في طرابلس، كما استوضح المبعوث الأممي من اللواء الطويل عن الوضع الميداني وآخر مستجدات الأوضاع، وما يتعلق بمباحثات وقف إطلاق النار”.

يأتي هذا الاجتماع وسط تضارب الأنباء حول التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، التي تتبادل فيها الأطراف المتصارعة الاتهامات بخرقها، والعودة للتراشق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين طوال الأيام الأربعة الماضية.

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