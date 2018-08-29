داعش يتبنى تفجير القائم غرب العراق

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري ،اليوم الأربعاء، بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية غرب العراق، بحسب وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم المتشدد.

وقال التنظيم إن “الهجوم أسقط 28 قتيلًا وهو ما يختلف عن عدد القتلى الذي أعلنه قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي وهو ثمانية قتلى و12 مصابًا”.

وأضاف لرويترز أن “المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة شيعية بسيارة ملغومة”.

وتابع أن بعض المصابين في حالة حرجة.

ويقع قضاء القائم على بعد 300 كيلومتر غربي العاصمة بغداد في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية.

وقال المحلاوي، إن خمسة من الفصائل المسلحة وثلاثة مدنيين قتلوا.

وقال الجيش العراقي، إن العدد الأوّلي للقتلى سبعة.

وأعلن العراق النصر على التنظيم في ديسمبر/ كانون الأول وطرده من جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته بعد انهيار “الخلافة” التي كان أعلنها وتضم -أيضًا- أجزاء من سوريا في عام 2017.

ومنذ ذلك الوقت يشن مقاتلو التنظيم حملة خطف وقتل.