النجيفي: القوى السنية ستحسم أمرها من الكتلة البرلمانية الكبرى قريبًا

كشف القيادي في المحور الوطني أثيل النجيفي، الأربعاء، عن موعد حسم القوى السنية لموقفها للانضمام إلى محور “سائرون – النصر – الحكمة – الوطنية” أو محور “الفتح – دولة القانون”، لغرض تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال النجيفي لـ”إرم نيوز”، إن “اللجان التفاوضية للمحور الوطني تخوض منذ يومين حوارات واجتماعات مكثفة مع الجهات السياسية الأخرى، لغرض حسم موقفها النهائي من الدخول بالكتلة الكبرى التابعة إلى محور (الصدر – العبادي) أو محور (العامري – المالكي)”.

وأفاد القيادي العراقي بأن “هناك اجتماعات داخلية للمحور الوطني، لغرض الوصول إلى تفاهمات واتفاقات بين قيادات، على أن يكون قرار التحالف بشكل جماعي”، مضيفًا أنه “خلال اليومين المقبلين ستحسم القوى السنية أمرها من التحالف مع أي محور شيعي لتشكيل الكتلة الكبرى”.

وأكد النجيفي أن “القوى السنية لا تريد أن تكون طرفًا في الصراع الشيعي الشيعي، لتشكيل الكتلة الكبرى والحكومة الجديدة، لهذا هي تتحرك بكل هدوء وقريبة من جميع الأطراف”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق، حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الـ 12 من أيار/مايو 2018 لتشكيل الكتلة الكبرى تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

حيث تراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، التي جرت في الـ 12 من أيار/مايو الماضي، إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.