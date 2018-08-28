هيلي تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة

شككت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين وبحق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.

ويعتبر الموقف المثير للجدل، أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وفي تصريحات لهيلي بـ “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” اتفقت مع أحد المشاركين أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت هيلي “سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم”.

وسئلت هيلي عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة فقالت “أتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث (مع اللاجئين) في سوريا وما يحدث في فنزويلا”.

وتقول أونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.