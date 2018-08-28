ائتلاف المالكي يعلن حسم “الكتلة الأكبر” لصالح تحالفه مع “الفتح”

أكد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق السابق، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أنّ قضية تشكيل الكتلة الأكبر، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حُسمت إلى محور “الفتح – دولة القانون”.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ”إرم نيوز”: إنّ “الحوارات التي جرت خلال الأيام الماضية حسمت قضية تشكيل الكتلة الأكبر إلى صالحنا”، مضيفًا أنّ “تواقيع القوى السياسية للانضمام إلى الكتلة الأكبر أصبحت جاهزة”.

وبيّن أنّ “الكتلة الأكبر ستضم قوى سنية وكردية، لا يمكن الكشف عنها إلى حين التوقيع الرسمي، وذلك بطلب منها”.

وتوقع المطلبي، وهو مقرب من نوري المالكي، أن “يتم الإعلان عن الكتلة الأكبر قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، والمقررة الإثنين المقبل”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 أيار/مايو 2018)؛ لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.