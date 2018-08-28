العراق.. الأكراد يعلنون عن شروطهم لدعم “الكتلة الأكبر”

أعلن قيادي في تحالف الأحزاب والكتل الكردية، يوم الثلاثاء، أن دعم تحالفه للكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مرهون بالالتزام باتفاقات لتنفيذ مطالب الأكراد شريطة أن تكون معلنة بشكل رسمي.

وشكلت الأحزاب والكتل الكردية وهي “تحالف الديمقراطية والعدالة”، و”حركة التغيير”، و”الجماعة الإسلامية”، و”الاتحاد الإسلامي”، الاثنين، تحالفًا جديدًا يضم 11 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدًا.

وقال جمال كوجر، القيادي في التحالف وعضو كتلة “الاتحاد الإسلامي”، إن “تحالفنا سيدعم الكتلة التي ستشكل الحكومة الجديدة شريطة أن تكون هناك اتفاقات معلنة بشكل رسمي تقضي بتنفيذ مطالب الأكراد وهي عبارة عن استحقاقات دستورية تتعلق بالمادة 140 من الدستور، والنفط، والمنافذ الحدودية، ورواتب قوات البيشمركة “.

وأضاف كوجر: “مشكلتنا في السابق تتمثل في إبرام اتفاقات من خلف الكواليس تحصل مع الكتل التي تسعى لتشكيل الحكومة، ولاحقًا يتم التنصل منها بعد تشكيل الحكومة العراقية”.

ولفت إلى أن “التوجه الجديد للقوى الكردية هو أن تكون الاتفاقات معلنة بشكل رسمي، ويطلع عليها الشعب العراقي حتى نضمن عدم التنصل من تطبيقها”.