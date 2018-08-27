إيطالي من أصل مغربي متهم بالتجسس في لبنان

قالت مواطنة إيطالية تدعى ايريكا مازيلو، إن ابنها كريم بشري البالغ من العمر 24 عاما، معتقل في لبنان منذ الثالث من مارس/آذار الماضي، حيث تم ضبطه وهو يلتقط الصور لبعض المناطق العسكرية.

وأضافت لصحيفة “لا ريبوبليكا”، أنها كانت تكلمه على الهاتف بشكل منتظم، وكان يطمئنها على حاله طيلة ثلاثة أشهر، لكن الاتصال معه انقطع منذ الـ 14 من يونيو/حزيران الماضي بعدما تم إيداعه في الحبس الانفرادي، حسب ما أخبرتها القنصلية الإيطالية ببيروت والمحامي الذي وكلته لمتابعة الملف.

وكان كريم بشري المغربي من جهة الأب، يعمل كممثل تجاري بمدينة فيتشينسا بعدما ترك دراسته الجامعية، وهو من عشاق السفر والتصوير الفوتوغرافي وزار العديد من البلدان.

وألقي القبض على بشري خلال زيارته الثالثة لبيروت، حين كان يصور أماكن حساسة بالنسبة للأمن القومي اللبناني دون علمه بذلك، حسب رواية الأم.

وتجهل والدة كريم الطاهية المشهورة في مدينتها، حتى الساعة التهمة الموجهة لابنها، وتنتظر انتهاء التحقيقات مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، حسب إفادة القنصلية الإيطالية، لتنتقل إلى بيروت للاطمئنان على ابنها.

وسبق أن أعلنت الخارجية الإيطالية أنها تولي اهتماما خاصا لقضية كريم بشري، وتتواصل باستمرار مع والديه حسب موقع “ماغريبيني”.