حذّرا من التصعيد بإدلب.. ميركل وترامب قلقان بشأن التطورات في سوريا

عبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن قلقهما بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب، حسبما قال متحدث باسم الأولى.

وأضاف، في بيان نقلته “رويترز”، أنّ “روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن الحكومة السورية، والحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد”.

وتهدف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم من موسكو، لاستعادة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة في شمال البلاد.

وتعرضت المنطقة، وهي ملاذ لمدنيين ومعارضين نزحوا من مناطق أخرى في سوريا وكذلك لإسلاميين متشددين، لسلسلة من الضربات الجوية وعمليات القصف، هذا الشهر، فيما قد يكون تمهيدًا لهجوم شامل من جانب القوات الحكومية.