أكبر تحالف سني في العراق يرشح أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان

أعلن تحالف المحور الوطني (أكبر كتلة سنية) ترشيحه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي إلى رئاسة البرلمان، للدورة المقبلة، وذلك بعد ساعات على دعوة الرئاسة العراقية البرلمان الجديد إلى الانعقاد في الثالث من أيلول المقبل.

وقال تحالف المحور في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إننا نرشح السيد أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان لما يتمتع به من تأييد مختلف الكتل السياسية ضمن تحالف المحور، مشيرًا إلى أن تحالف العراق هويتنا رشح محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان كذلك ضمن تحالف المحور.

وأضاف البيان أن التحالف ما زال يجري مفاوضات جدية مع الكتل الفائزة في الانتخابات للوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر عددًا، والتي يجب أن تكون قادرة على إنتاج برنامج حكومي متكامل يستطيع من خلاله تجاوز الفشل الذي يحكم الدولة العراقية.

وبحسب التحالف فإنه سيقدم مرشحًا واحدًا لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ترشيح محافظ الأنبار محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، ضمن تحالف المحور الذي سيقدم مرشحين داخل الكتلة لاختيار واحد منهما.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر/ أيلول، ممهدًا بذلك الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة، وفق مرسوم صدر عن الرئاسة.

وقال مكتب الرئاسة العراقية في بيان صدر اليوم الإثنين إن معصوم “أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس، وما تلاها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة”.