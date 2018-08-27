الرئاسة العراقية تدعو البرلمان الجديد للانعقاد الأسبوع المقبل

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، البرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من سبتمبر/ أيلول، ممهدًا بذلك الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة، وفق مرسوم صدر عن الرئاسة.

وقال مكتب الرئاسة العراقية في بيان إن معصوم “أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس، وما تلاها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة”.

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس/آب، وبذلك أصبح أمام معصوم 15 يومًا لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في خطوة أولى ضمن عملية تستمر 90 يومًا بموجب الدستور وتؤدي في نهاية المطاف إلى حكومة جديدة.

وسينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيسًا للبرلمان ونائبين له، وسينتخبون فيما بعد رئيسًا جديدًا للبلاد، وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية؛ إذ حافظ رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على تقدمه.

وفي مايو/أيار، أدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة داعش، لكن عملية إعادة فرز شائكة أخّرت إعلان النتائج النهائية حتى هذا الشهر.

وأثار الغموض حول تشكيلة الحكومة الجديدة توترات في وقت يتنامى فيه الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد الحرب ضد تنظيم داعش المتشدد.