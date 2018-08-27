مطالبات بتأجيل دوام المدارس والجامعات في الجزائر بسبب “الكوليرا”

دعت هيئات نقابية وجمعيات لأولياء الطلاب في الجزائر، حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لتأجيل دوام المدارس والجامعات لغاية القضاء على وباء الكوليرا، منعًا لانتقاله إلى المؤسسات التعليمية.

وشكّكت فعاليات سياسية ونقابية بتعهدات الحكومة الجزائرية القضاء على داء الكوليرا في ظرف 3 أيام، مع استمرار انتشار الوباء ليمس 5 مدن جزائرية.

ودعت نقابة موظفي التربية في الجزائر، وزيرة التعليم نورية بن غبريط، إلى تأخير دخول المدارس في المدن الموبوءة بالكوليرا لغاية السيطرة النهائية على المرض ومحاصرة الداء.

وشددت النقابة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، على سلامة المعلمين والطلبة، عن طريق إجراء فحص شامل لهم، بالإضافة إلى مراقبة دورات المياه والصهاريج والمطاعم المتخصصة في تزويد المدارس بالأكل.

إلى ذلك، هدّد أولياء الطلبة بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات التي ستبدأ عامها الدراسي الجديد يوم 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعبّر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء الطلبة، علي بن زينة، عن الخشية من حمل التلاميذ للوباء خصوصًا في ظل صدور تقارير “سوداء” تطرقت لغياب شروط النظافة في المؤسسات التربوية.

ولم يستبعد بن زينة في تصريح لـ “إرم نيوز”، فرضية مقاطعة دخول المدارس والجامعات الأسبوع المقبل، وبالأخص في المدن التي سجلت فيها إصابات بوباء الكوليرا وتقع في مجملها وسط الجزائر.

بالمقابل رفضت وزيرة التعليم نورية بن غبريط، الرضوخ لمطالب النقابيين، وأعلنت عن اتخاذ تدابير وقائية في المدن الموبوءة خاصة بالعاصمة الجزائر، البليدة، تيبازة، البويرة والمدية، من خلال إخضاع خزانات المياه والصهاريج ومياه الحنفيات الخاصة بمطاعم وحمامات المدارس للتطهير.