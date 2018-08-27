“الإنتربول” يدرج رجل الأعمال الأردني عوني مطيع على لائحته الحمراء

أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رجل الأعمال الأردني عوني مطيع المتهم بقضايا فساد وتزوير على لائحة المطلوبين “الحمراء” الخاصة بها، عقب اتهامه في القضية المعروفة بـ”مصنع الدخان” في المملكة، وفقًا لما ذكرت مواقع محلية، يوم الاثنين.

وجاء إدراج رجل الأعمال الأردني، على اللائحة، بناء على طلب الحكومة والأجهزة المعنية، إذ يتابع الشارع الأردني، تطوّرات قضية فساد من العيار الثقيل، بطلها الأساس عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان في الـ 11 من تموز/ يوليو الجاري، بحسب تقارير محلية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 أشخاص مطلوبين على خلفية قضية مصنع الدخان، فيما غادر 8 آخرون المملكة بأوقات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وكانت الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أعلنت أن الحكومة وجهت السلطات الأمنية بالقبض على 30 شخصًا مشتبهًا فيهم بالقضية.

يذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس، كشفت العام الماضي، عن مخالفات (تهرّب ضريبي)، يشتبه بتورط رجل الأعمال ذاته فيها، وقدرت قيمتها بـ 155 مليون دينار، ثم خُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.