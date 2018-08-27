الشبكة السورية: النظام يقر بوفاة 836 مختفيًا قسريًا في سجونه

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن النظام أقرَّ بوفاة 836 من المختفين قسريًا داخل سجونه.

لكن الشبكة أكدت أنها وثَّقت قرابة 82 ألف مختف قسريًا، ومقتل 14 ألفًا بسبب التعذيب على يد النظام السوري.

جاء ذلك في تقرير صدر عن الشبكة يوم الاثنين، أوضحت فيه أن “عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية، تُنكر السلطات (النظام) أنها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحول معظم حالات الاعتقال وبنسبة تفوق 85% إلى حالات اختفاء قسري”.

وأوضحت الشبكة، أنه “في مايو/أيار الماضي، بدأ النظام بالكشف عن مصير كمّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السجل المدني، وتسجليهم على أنهم متوفون”، وفقًا لـ”الأناضول”.

وتساءل التقرير عن الدافع الحقيقي للنظام السوري ليكشف عن مصير قرابة 836 شخصًا في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن “النظام لم يذكر سبب الوفاة، في الحالات، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وكان أنكرَ سابقًا وجود مختفين قسريًا في مراكز الاحتجاز التابعة له”.