كيف تمكن عميل مزدوج من خداع داعش لسنوات وإحباط تفجيراتهم الدامية؟

أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا عن عميل مخابرات عراقي شجاع تسلل لصفوف داعش وأحبط العديد من العمليات المسلحة بأساليب ذكية، حتى تم كشف أمره وقتله.

وقالت في مستهل تقريرها: ذات يوم عندما هزت 4 قنابل بغداد كانت هناك سيارة تنتظر في شارع جانبي محملة بمواد متفجرة وتستعد لمجزرة أخرى.

وبعد وقت قصير، تصاعدت أعمدة الدخان السوداء إلى السماء وانبطحت الضحايا على الأرض، وبدا أن بعضهم ميتًا، فيما أصيب آخرون، والذين أخذوا يصرخون طلبًا للنجدة متشبثين بالحياة.

وقالت الصحيفة إن هذا المشهد لأي من السكان المحليين كان يبدو أحد مشاهد الرعب الخالصة، إلا أن الأمر لم يكن مثلما بدا، فعندما انفجرت السيارة كان الشارع خاليًا من الناس، وبعد انفجار العبوة ركض المصابون لأخذ أماكنهم مثل الممثلين المدربين جيدًا على عملهم.

وأضافت أن شحنة القنبلة الأصلية تم استبدالها بعبوات ناسفة أصغر، والتي تم تصميمها للخداع بدلًا من التدمير.

وتابعت الصحيفة بأن تلك الخدعة كانت من بنات أفكار الكابتن الحارث السوداني، وهو عميل بخلية مخابرات غير معروفة، والذي خطط لاختراق القيادات العليا لتنظيم داعش.

عندما التقطت تلك المشاهد في العام 2016، كان قد عمل 14 شهرًا في واحدة من أخطر العمليات السرية بالعالم.

بينما تظاهر الكابتن الحارث بأنه متشدد، كان عمله ضمن الجماعة المتطرفة يتمثل في زراعة قنابل ضد أهداف معينة قبل تفجيرها، إلا أنه فعليًا كان يسلمها لفريقه لإبطال مفعولها، ثم يختلق تفجيرات وضحايا، بحيث يعتقد قادة داعش بأن خططهم المريضة قد نجحت.

وبعد انفجار قنبلة في منطقة الحرية شمالي غرب بغداد، أصدرت الشرطة العراقية بيانًا بمقتل ما لا يقل عن 10 ضحايا وإصابة 34 آخرين. وقالوا إن الهجوم استهدف سوق الفاكهة والخضراوات بالشارع التجاري.

وبينما اعتقد التنظيم بأن خطة الهجوم قد سارت مثلما هو مخطط له، زعمت وكالة الأنباء المرتبطة بتنظيم داعش “أعماق” أن التفجير قد حدث وآثاره كانت مدمرة.

إلا أن الهجوم، بما في ذلك وصول الضحايا الوهميين، التقطته كاميرا مراقبة إحدى البنايات المجاورة، وتم تسريب اللقطات.

من جانبهم، تصدى مسؤولون أمنيون للشائعات حول تلك الخطة زاعمين بأن المشهد فعلًا كان تصويرًا لأحد الأفلام، والآن فقط، بعد موت العميل المزدوج البطل وهزيمة داعش في ميدان المعركة، تم كشف النقاب عن الحقيقة.

ويعد الكابتن الحارث السوداني واحدًا من أعظم الجواسيس، حيث أحبط 30 هجومًا بسيارات مفخخة ومنع 18 عملية تفجيرية انتحارية، ويقول أبوه عبيد إن ابنه نجح بشجاعته في إنقاذ حياة العديد من الأرواح، وإنه أراد خدمة بلاده.

وأضاف: “كل عملية كانت توقف إراقة دماء أبرياء وأعماله تتحدث عن نفسها”.

وبعد أسابيع من التقاط الكاميرات لتفجير السيارة، أرسل الكابتن السوداني 36 سنة فني كمبيوتر سابق رسالة نصية لأبيه بمناسبة ليلة رأس السنة.

وكتب في الرسالة “صلي من أجلي”، بينما كان يستعد للمشاركة في عمليته قبل الأخيرة في أسواق شرقي بغداد.

وبحسب الصحيفة، حمل الجاسوس عبوات ناسفة حجمها قرابة 1100 رطل في شاحنته، وكان يتصبب عرقًا، حيث إن أي عثرة طفيفة من أحد سائقي بغداد سيئي السمعة قد تؤدي إلى تفجير القنبلة.

كما خشي من أن يكون قد كشف أمره، حيث قيل له إنه تم اختياره للمشاركة في هجوم كبير، والذي من شأنه أن يشهد سلسلة من التفجيرات المنسقة في مدن متعددة في جميع أنحاء العالم.

وقد التقطت شاحنة بيضاء من طراز كيا شرق حي الخضرة في بغداد، والتي انطلقت نحو هدفها، وكان فريق وحدة فالكون السرية التي خدم بها على أهبة الاستعداد لاعتراض الشاحنة المحملة بالمتفجرات.

إلا أنه في الطريق لمقابلتهم استدعاه مشغله المتشدد من الموصل واتهمه بالكذب حول مكان تواجده، وفي لحظة من الرعب الشديد قال الكابتن السوداني إنه ربما أخطأ الطريق، وهي حجة بدا أن القائد الداعشي قد قبلها.

وبعد ذلك، اتصل الجاسوس برؤسائه وأخبرهم بأن الخطة يجب أن تتغير، وأنهم يجب أن يقابلوه بالقرب من موقع الهجوم المخطط.

وبعد أن بدأ الكابتن العمل، قام ثمانية عملاء بتفكيك القنبلة، وإزالة المفجر الإلكتروني والمتفجرات واستبدالها بأخرى أقل تفجيرًا.

وفي خدعة ذكية أخرى، زرع مسؤولو الأمن العراقي قصة في وسائل إعلام عربية فحواها أن شاحنة بيضاء انفجرت خارج سينما البيضاء شرق بغداد، ما أوحى بنجاح مهمة داعش، إلا أن ما لم يعرفه الكابتن السوداني هو أن زعماءه المتطرفين تنصتوا على شاحنته وسمعوا محادثته كاملة مع وحدة الفالكون.

من جانبه، قال مدير عام المخابرات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، لصحيفة “ديلي ميل”: “عندما انتاب تنظيم داعش بعض الشكوك حوله، زودته بشاحنة مفخخة. وكان من المفترض أن يتم تفجيرها في منطقة السوق، زرع داعش جهاز تجسس في سيارته واستمع إلى مكالماته”.

وفي يناير/كانون الثاني 2017 ، بعد 16 شهرًا من العمل السري، تلقى الكابتن السوداني مهمته الأخيرة.

وفي هذه المرة أُمر بتفجير بيتًا نائيًا خارج الطارمية، شمالي بغداد، إلا أنه دخل المبنى ولم يخرج مرة أخرى.

وروى أحد أفراد وحدته، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كنا ننتظره ونجهز سيارة مفخخة أخرى، لخداع داعش وحماية الناس من شرهم، لكن الحارث لم يعد وانتظرنا 4 أيام لتلقي الضوء الأخضر لدخول المزرعة والبحث عنه”.

وفي نهاية الأمر، تلقوا الأمر بتنفيذ عملية إنقاذ، حيث قتل ضابط عراقي في الغارة، إلا أنه لم يكن هناك أي أثر للكابتن السوداني.

وتظهر لقطات فيديو نشرها “داعش” في أغسطس/آب 2017 اللحظة التي يعتقد ضباط المخابرات العراقية أنه أُعدم فيها ولم يعرف كم من الوقت احتجز، رغم أنه من المحتمل أنه تعرض للتعذيب.

ومن المرجح أن الكابتن السوداني هو أحد السجناء الأربعة الذين ظهروا معصوبي العينين، بينما كانوا يرتدون البدلة البرتقالية اللون، حيث ظهر بالفيديو الدعائي الداعشي بينما تُطلق عليه النار.

وقال زميله السابق في فريق فالكون إنه لن ينساه أبدًا وقال: “لقد نجح الحارث في اختراق داعش لمدة عامين، وعاش بينهم وأنقذ حياة الأبرياء”.

وأضاف: “خلال أسبوع واحد قدم معلومات عن 11 مفجرًا انتحاريًا، مع تفاصيل دقيقة أدت إلى قتلهم، فيما لم يشك داعش في ذلك الوقت”.

وقال البصري: “كان يعطينا كل المعلومات عن السيارات المفخخة والمواقع التي أراد داعش أن يضربها”.

وأضاف: “قمنا بإبطال مفعول القنابل واستبدلناها بقنابل مزيفة لإيهامهم بأن الهجوم حقق أهدافه”.

حتى وفاة الكابتن السوداني، لم تعلم زوجته رغد شالوب وأطفالهما بحياته السرية.

وقال ابنه البالغ من العمر 12 عامًا لمحطة تلفزيون محلية في وقت سابق من هذا الشهر: “كان والدي يقضي معظم وقته في عمله طلبنا منه البقاء في المنزل معنا، لكنه كان يقول لا أستطيع، بلدنا أكثر أهمية”.

وأضاف: “لقد انضم إلى داعش لتدمير مؤامراتهم نحن جدًا فخورون به”.

يذكر أن خلية فالكون المخابراتية تعمل مع القوات الخاصة البريطانية في الوقت الذي تواصل فيه تعقب المتشددين، وتقوم الخلية بدور أساس في البحث عن قادة المجموعة المتطرفة في الوقت الذي تفقد فيه داعش سيطرتها على آخر معاقلها.