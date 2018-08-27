إسرائيل تقرّ مخططًا لتوسعة “المنطقة المختلطة” بين الذكور والإناث في ساحة البراق

أقرّت البلدية الإسرائيلية في القدس مخططًا لتوسعة ما يسمى “المنطقة المختلطة” لليهود، في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى والتي تطلق عليها إسرائيل اسم “ساحة المبكى”.

وأفادت صحيفة “هآرتس”، يوم الاثنين، بأن إقرار هذه الخطة تم بضغط من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

و”المنطقة المختلطة” هي ركن في ساحة البراق يؤدي فيه اليهود ذكورًا وإناثًا طقوسًا دينية بشكل مختلط، الأمر الذي يخالفه المتدينون، خلافًا لباقي الساحة إذ يتم الفصل بين الذكور والإناث.

ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن ساحة البراق هي أرض وقف إسلامي وأن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى.

وأشارت “هآرتس” إلى أن “الموافقة على المخطط تمت بموجب لائحة خاصة.. تخوِّل مهندس البلدية بالموافقة على العمل لجعل الموقع متاحًا للمعاقين إضافة إلى توسيع المنطقة ومدخلها”.

ولفتت إلى أن البلدية الإسرائيلية في القدس ناقشت الخطة مطلع الشهر الجاري، وتمت المصادقة عليها قبل أسبوع.

وأقامت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة سنوات الساحة المختلطة للفصل بين من يسمون “اليهود الإصلاحيين”، الذين يؤيدون الصلاة المختلطة، وبين “اليهود المتدينين” الذين يصرّون على وجوب الفصل بين الذكور والإناث في الصلاة.