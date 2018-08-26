قناة الجزيرة تواجه أزمة في الهند بعد سحب السلطات تصريحها الأمني

من المرجح أن تضطر قناة الجزيرة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، للتوقف عن البث في الهند، بعدما سحبت السلطات الهندية تصاريحها الأمنية.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، نقدت القناة الناطقة باللغة الإنجليزية قرار وزارة الداخلية، وهي الآن في انتظار القرار النهائي في المسألة، حسبما قال مسؤول حكومي.

وعلى الرغم من عدم إعلان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ وزارة الداخلية هذا الإجراء ضد قناة الجزيرة، إلا أنه يُعتقد أن الفيلم الوثائقي الذي يشتمل محتوى على حالة جامو وكشمير، والذي بثته القناة قد أزعج مؤسسة الأمن المركزي، مما أدى إلى اتخاذ القرار.

وعند الاتصال به، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن وزارة الإعلام والإذاعة هي التي تتخذ القرار بشأن إصدار رخصة البث الممنوحة لأي منفذ إعلامي.

وقال المسؤول: “دورنا يقتصر على الأمور المتعلقة بالتطهير الأمني. وسيتخذ القرار بشأن إلغاء رخصة البث من وزارة الإعلام والبث الإذاعي”.

وقال مسؤول آخر، إن التصريح الأمني أعطته وزارة الداخلية في 3 ديسمبر 2010، وتم سحبه في 29 مايو 2018.