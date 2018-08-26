التحالف السني في العراق: لم نتخذ أي قرار بشأن “الكتلة الأكبر”

نفى تحالف “المحور الوطني” الذي يضم غالبية الكتل السياسية السُنية في العراق اليوم الأحد، اتخاذه قرارًا أو إعطاءه وعودًا، بشأن الانضمام إلى أي تحالف لتشكيل “الكتلة الأكبر” التي ستكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المتحدث باسم التحالف عبدالملك الحسيني، ردًا على تصريحات لتحالفي “النصر” و”دولة القانون” اللذين يتسابقان لتشكيل الكتلة الأكبر، بشأن التوصل إلى تفاهمات مع القوى السُنية للانضمام إليهما: “نواصل مع جميع الكتل على مدار الفترة الماضية، ونحن بصدد عرض نتائج التواصل واللقاءات على اجتماع سيضم قيادات المحور”.

وأضاف في بيان، أنه “سيتم وضع ملامح طريق التقارب من هذه الكتلة أو تلك (دون إشارة إلى أحداها)، وفق البرنامج الحكومي الذي يجد فيه المحور الوطني تحقيقًا لضمانات أكثر، خاصة في المناطق المحررة من داعش”.

ويمتلك تحالف “المحور الوطني” الذي يضم قيادات سُنية بارزة، كأسامة النجيفي وسليم الجبوري وجمال الكربولي وخميس الخنجر، 53 مقعدًا في البرلمان الجديد من أصل 329 مقعدًا.

وتصدر تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نتائح الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” الذي يضم أذرعًا سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري بـ48 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدًا.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج (تمت في 19 أغسطس/آب الجاري‎)، إذ سينتخب النواب الجدد رئيسًا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.