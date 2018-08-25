إعلام عبري: ترامب سيتخذ خطوات لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بداية الشهر المقبل، لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لما كشفته القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم السبت.

وذكرت القناة أن الإدارة الأمريكية “ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف مليون لاجئ فقط، وليس 5 ملايين كما تقول منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، في إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.

وستتخذ إدارة ترامب سلسلة إجراءات في هذا الإطار تتمثل بالإعلان عن وقف تمويل كامل لـ”الأونروا” في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء، وفقًا لما نقلت الأناضول عن القناة العبرية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات قد يتم البدء بتنفيذها فعليًا الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على إطلاع بها، وقد وصفوها بأنها “تاريخية”.

وأوضحت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول “الأونروا”، ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، وقالت إن “ترامب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي للأونروا”.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.