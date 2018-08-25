إصابة 58 شخصًا معظمهم من الأطفال في خلاف على فتاة في سوريا

في حادثة غريبة من نوعها أُصيب 58 شخصًا معظمهم من الأطفال، بعضهم بإصابات خطيرة، إثر خلاف بين شابين على حب فتاة تدعى “هبة”، في منطقة دف الشوك على أطراف العاصمة دمشق.

ونشب الخلاف بين الشابين عندما لم يتنازل أي منها لـ”غريمه”، حيث استخدما قنابل كانت بحوزتهما في حديقة عامة تم تجهيزها لاستقبال العائلات في عيد الأضحى المبارك بمنطقة دف الشوك، بوضح النهار.

وبحسب مانشرت مواقع إخبارية سورية “لاذ الشابان بالفراربعد إطلاقهما القنابل الجمعة، بينما بدأت الوحدات الطبية وبعض الأشخاص الموجودين بإسعاف المصابين إلى المستشفيات، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المنطقة”.

وسلّطت القضية النادرة الضوء على فوضى السلاح، في البلاد التي تشهد حربًا مدمرة منذ سنوات، حيث طالب نشطاء في مناطق سيطرة النظام، بضرورة حصره بيد الجهات الرسمية.